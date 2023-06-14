Фермер-наркодилер: у Криворізькому районі місцевий житель виростив 400 кушів конопель

13 червня відбувся обшук на території приватного домоволодіння 38-річного чоловіка. В результаті дізнавачі відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції виявили та вилучили понад 400 кущів конопель.
Слідчі заходи відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Після проведення експертних досліджень фігуранту буде повідомлено про підозру.
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