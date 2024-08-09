Фекальне забруднення річки зашкалює: на Дніпропетровщині суворо заборонили вхід на один із пляжів

Один із пляжів Кам'янського досі непридатний для відпочинку.

За результатами досліджень проб води річки Дніпро, взятих на території Правобережної зони відпочинку (вул. Набережна, м. Кам’янське), встановлено: вода звідси не відповідає вимогам настілки, що є необхідність продовжити заборону відвідувати цю територію.

За інформацією Кам’янського районного відділу ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», фекальне забруднення води (на середину липня) тут становило:

– загальні коліформи (ЛКП), індекс становить 13 000 КУО/дм3 при нормі не більше 5 000 КУО/дм3;

Для розуміння, коліформні бактерії – це велика група бактерій, які містяться в дуже високих концентраціях у фекальній речовині теплокровних тварин. Тобто річка дуже забруднена фекаліями.

З метою недопущення виникнення епідемічних ускладнень серед населення міста «Держпродспоживслужби» було рекомендовано вжити заходів щодо заборони відвідування місця масового відпочинку населення на річці Дніпро в районі вулиці Набережної.

Читайте також:

Українська

Автор: