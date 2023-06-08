Фанатку РФ родом із Дніпра, яка влаштовувала проросійські автопробіги, судили в Німеччині: деталі

Організаторкою скандального автопробігу, який відбувся відразу після російського вторгнення на території України в лютому 2022 року, була уродженка Дніпра.

Скандальна відома “активістка”, яка влаштовувала проросійські автопробіги у Німеччині, отримала штраф.

Олена Колбаснікова, яка народилася в Дніпрі, але згодом отримала російське громадянство, досить скандальна особистість. Вона неодноразово влаштовувала акції на підтримку РФ. Останній гучний випадок – автопробіг в Німеччині на початку повномасштабного вторгнення, під час якого Олена та інші проросійськи налаштовані громадяни, підтримали дії РФ в Україні.

Тоді близько тисячі людей зібралися на автопробіг, щоб проїхатися з триколором та прапорами СРСР до радянського пам’ятника в Кельні.

Пізніше їй оголосили про підозру за підтримку війни, а нещодавно відбувся суд. Про це пише Deutsche Welle.

Вважає, що росіяни “євреї 21 століття”

На суд Колбаснікова прийшла із зіркою, яка була схожа на зірку Давида, пофарбованою в російський триколор. Вона заявила, що росіяни це “євреї 21 століття”. Це до речі, дуже популярна думка серед фанатиків Росії, які вважають себе месією, яка несе “рускій мір”.

На засіданні також були прихильники “активістки” та її опоненти.

За словами журналістів, під час засідання Колбаснікова стверджувала, що вона “за мир”, а російська влада в Україні намагається “припинити війну”. Українців вона назвала “фашистами”, а суддів намагалася переконати в тому, що її переслідують за політичні погляди.

Колбаснікова пожалілася, що її двічі звільняли з роботи за її погляди, і зараз вона живе на допомогу з безробіття та заробляє усього 450 євро.

За словами Колбаснікової, проросійський автопробіг вона провела, тому ще це частина традиції “політики миру” двох колишніх канцлерів Німеччини Віллі Брандта та Герхарда Шредера. Втім, сторона обвинувачення назвала такі пояснення “цинічними”.