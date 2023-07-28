Фальсифікували вбивство: у ДБР розповіли нові деталі затримання поліцейських у Дніпрі

У Дніпрі "перевертні у погонах" фальсифікували справи про вбивство.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Сьогодні у Дніпрі затримали чотирьох правоохоронців, які покривали банду злочинців, яка викрала подружжя. За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименка мова йде про чотирьох поліціянтів – керівника підрозділу, двох заступників та оперативника.

За даними ДБР, вони за хабар зголосилися закрити очі на діяльність сімох осіб, які вчинили розбійний напад та викрали містян заради викупу. Нападників затримали, але керівництво вирішило зам’яти справу та відпустити зловмисників.

Під час слідства виявилося, що деякі фігуранти справи до цього вже займалися фальсифікацією доказів. Зокрема вони брали участь у прикритті вбивства людини шляхом підробки висновків судово-медичного експерта про причини смерті.

Чотирьом правоохоронцям оголосили про підозру за статтями службового підроблення та приховування злочину. Одного з них вже затримали. Його також підозрюють у хабарництві.

Організатору викрадення, якого відпустили, оголосили нову підозру. Крім збройного нападу, його звинувачують в наданні хабаря службовій особі.

Слідство триває, з’ясовуються всі обставини злочину та повне коло причетних осіб.

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