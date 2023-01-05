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Фахівці розповіли, які побутові прилади краще вимикати на ніч із розеток

Сьогодні 18:45
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В Україні виник великий дефіцит електроенергії. Тому економне витрачання електрики стало справою кожного.

Новости Днепра про Фахівці розповіли, які побутові прилади краще вимикати на ніч із розеток

Фахівці назвали список таких побутових приладів.

Комп’ютер. Якщо ви не працюєте за комп’ютером ночами, його краще вимикати з розетки зовсім.

ТБ. У багатьох людей є звичка засинати під бурмотіння телевізора. Проте, як показує досвід, після денної втоми людина дуже швидко поринає в сон, і вже за кілька хвилин вона міцно спить, і телевізор їй зовсім не потрібний. Тому спробуйте вимикати його на ніч із розетки та засинати без телевізора.

Девайси на зарядці. Телефон краще зарядити з вечора і на ніч відключити його від живлення. По-перше, марна нічна зарядка “тягне” зайву енергію. А по-друге, така безконтрольна зарядка не найкраще впливає на роботу вашого мобільного телефону або іншого девайсу.

Wi-Fi роутер. Цей пристрій не споживає багато енергії. Але все ж таки, якщо почати вимикати його на ніч, ви помітите, що стали споживати менше енергії.

Бойлер. Якщо ви не маєте наміру вночі митися, то і бойлер залишати на ніч включеним абсолютно ні до чого.

Мікрохвильова піч. Мікрохвильова піч “їсть” чимало електроенергії. Тому краще її на ніч позбавляти такої можливості.

Електрочайник. Щоб ваш рахунок за електрику не збільшувався, електрочайник також варто вимикати на ніч з розетки.

Електролампи. У приміщеннях, де ви не перебуваєте, слід вимикати світло. Так ви заощадите гроші для себе та електроенергію для країни. Крім того, настільні лампи треба вимикати з розеток. Тоді економія електрики буде ще більшою.

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