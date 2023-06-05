Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)

Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)

Сьогодні 21:15
просмотров

Ранок у Нікополі розпочався сьогодні під звуки вибухів російських снарядів. Є руйнування. Загроза обстрілів залишається.

Новости Днепра про Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)

Начальник Нікопольської РВА звернувся до мешканців району увечері 5 червня.

Євтушенко підтвердив інформацію, яка вже озвучувалася раніше: люди внаслідок ворожої атаки не постраждали. Пошкоджено дев’ять приватних будинків, один зруйновано. Руйнувань зазнали також гімназія, спортивна школа, господарча споруда, автотранспорт, лінії електромережі.

В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

 

Прошу мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання,– додав начальник Нікопольської РВА

Новости Днепра про Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)

Новости Днепра про Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)

Новости Днепра про Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)

Новости Днепра про Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)Українська Новости Днепра про Есть разрушение: Россия снова сегодня обстреливала Днепропетровщину (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі тролейбус не розминувся з вантажівкою (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:48
    У Дніпрі тролейбус не розминувся з вантажівкою (ВІДЕО)

    У Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася аварія.

    У Дніпрі на Люби Шевцової чоловік підпалив «Камаз»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У Дніпрі на Люби Шевцової чоловік підпалив «Камаз»

    Сталася подія у Новокодацькому районі, на вулиці Люби Шевцової. Як…

    Окупанти завдали ракетний та авіаційні удари: що відбувається на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Окупанти завдали ракетний та авіаційні удари: що відбувається на фронті

    На сході України продовжуються запеклі бої. За добу у Донецькій…

    Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Потрібна допомога: у Дніпропетровській області безвісти зник 63-річний чоловік

    У Дніпропетровській області зник 63-річний Володимир Недомірок. Чоловік потребує медичної…

    Наверх