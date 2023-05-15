А ось у виборах до турецького парламенту перемагає альянс Ердогана набравши 49,46% голосів. Таким чином, партія діючого президента займе 320 місць із 600.
Що передувало
14 травня в Туреччині пройшли чергові вибори президента, які називають історичними. Нинішній очільник Туреччини Реджеп Ердоган, який займає цей пост більш ніж як 20 років, може програти своєму опоненту та опозиціонеру Кемаль Киличдароглу. За даними опитувань, той має значну підтримку в турків.
Вибори не обійшлися без скандалів. Зокрема, Киличдароглу заявив про можливе втручання у виборчий процес РФ, а Ердогана застукали на дільницях, коли він роздавав дітям гроші. Хоча це не можна вважати прямим підкупом людей, але цей випадок викликав обурення в Туреччині.