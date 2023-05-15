Ердоган vs Киличдароглу: у Туреччині не вибрали президента та готуються до другого туру

Ердоган був за крок до перемоги.

У Туреччині оголосили результати виборів президента. Лідирує нинішній президент країни Реджеп Таїп Ергодан. За нього проголосувало 49,5% виборців, тобто діючий очільник був “за крок” від перемоги в першому турі. Втім, його головний противник Кемаль Киличдароглу не сильно відстав, набравши 44,89%.

За даними турецької ЦВК, другий тур президентських виборів призначено на 28 травня.

А ось у виборах до турецького парламенту перемагає альянс Ердогана набравши 49,46% голосів. Таким чином, партія діючого президента займе 320 місць із 600. Що передувало 14 травня в Туреччині пройшли чергові вибори президента, які називають історичними. Нинішній очільник Туреччини Реджеп Ердоган, який займає цей пост більш ніж як 20 років, може програти своєму опоненту та опозиціонеру Кемаль Киличдароглу. За даними опитувань, той має значну підтримку в турків. Вибори не обійшлися без скандалів. Зокрема, Киличдароглу заявив про можливе втручання у виборчий процес РФ, а Ердогана застукали на дільницях, коли він роздавав дітям гроші. Хоча це не можна вважати прямим підкупом людей, але цей випадок викликав обурення в Туреччині.

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