Ердоган проти Киличдароглу: стали відомі перші результати виборів президента у Туреччині - Днепр Инфо
Ердоган проти Киличдароглу: стали відомі перші результати виборів президента у Туреччині
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Сегодня 19:46

28 травня у Туреччині відбулися президентські вибори.

Новости Днепра про Ердоган проти Киличдароглу: стали відомі перші результати виборів президента у Туреччині

Хоча офіційно результати президентських виборів оголосять не раніше 21 години вечора, проте уже опублікували попередні дані. 

У першому турі громадяни Туреччини не змогли обрати нового президента, тому місцева ЦВК призначила другий тур, у якому змагаються чинний глава держави Реджеп Ердоган та опозиціонер Кемаль Киличдароглу. 

Станом на 18.15 в Туреччині опрацювали 55% бюлетенів. Реджеп Ердоган лідирує – він набрав 55,26% голосів. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu. А ось Киличдароглу має лише 44,7%

Попередньо, перемогу на виборах отримає Реджеп Ердоган. Таким чином, він стане президентом, який найдовше керує країною. У разі перемоги це буде його третій термін і при владі він буде до 2028 року. 

Ці вибори вважалися історичними, адже розрив між кандидатами, згідно до рейтингів та опитувань, був мінімальним. 

Нагадаємо, цьогорічні турецькі вибори не обійшлися без скандалів. Зокрема, Киличдароглу заявив про ймовірний вплив у виборчий процес РФ, а Ердогана застукали на дільницях, коли він роздавав дітям гроші.

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Новости Днепра про Ердоган проти Киличдароглу: стали відомі перші результати виборів президента у ТуреччиніУкраїнська Новости Днепра про Ердоган проти Киличдароглу: стали відомі перші результати виборів президента у ТуреччиніРусский

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