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Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні 08:28
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Новости Днепра про Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні, 25 квітня, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Будівельників: 3, 5, 7-А, 11;
  • вул. Енергетична: 1-6, 15;
  • вул. Матроська: 39, 41;
  • вул. Новокримська: 43-53 (непарні);
  • пров. Архітектурний: 1-8;
  • просп. Богдана Хмельницького: 38-А, 40-48 (парні), 146-К;
  • вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)Українська

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