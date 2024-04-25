Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Заряджайте все!

Сьогодні, 25 квітня, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Будівельників: 3, 5, 7-А, 11;

вул. Енергетична: 1-6, 15;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 43-53 (непарні);

пров. Архітектурний: 1-8;

просп. Богдана Хмельницького: 38-А, 40-48 (парні), 146-К;

вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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