Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні, 25 квітня, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
Люди цілі.
Поліцейські повідомили двом жителям міста Синельникове 28 та 51 років…
"ПриватБанк" у Верховному Суді відстояв право власності на один з…
У Нікополі родичі хворої пенсіонерки заважали медикам її рятувати.