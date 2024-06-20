Електричка “Кривий Ріг – Нікополь” змінює розклад
Придніпровська залізниця змінює графік електрички Кривий Ріг – Нікополь.
Про це пише
Перший Криворізький.
Задля зручної пересадки на станції Кривий Ріг – Головний, з 25 червня розклад руху електрички Кривий Ріг – Нікополь зміниться. Відтепер відправка зі станції відбуватиметься о 10:10, раніше було 09:15.
Розклад проходження по іншим станціям:
ст. Кривий Ріг-Головний – 10:20-10:30; ст. Новоблочна – 10:40-10:41; пл. Лісозахисна – 10:45-10:46; ст. Незалежна – 10:52-10:53; ст. Радушна –11:01-11:02; пл. Нива Трудова – 11:13-11:14; пл. 29-й км – 11:19-11:20; ст. Апостолове – 11:31-11:33; пл. 47-й км – 11:44-11:46; ст. Тік – 11:59-12:00; ст. Підстепне – 12:11-12:12; пл. 71-й км – 12:17-12:18; ст. Чортомлик – 12:27-12:28; пл. 83-й км – 12:37-12:38; пл. 86-й км – 12:42-12:43; ст. Нікопольбуд – 12:51-12:52; прибуття до ст. Нікополь о 13:05 (замість 12:37).
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині
скасували рух низки електричок, а нещодавно кілька популярних електричок відновили рух. Читайте також:
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