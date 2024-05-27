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  • Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко позбавиться мандата депутата облради: що відомо

Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко позбавиться мандата депутата облради: що відомо

Сьогодні 17:02
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Михайло Лисенко, який на початку цього року звільнився з міськради Дніпра, хоче скласти свої повноваження як депутата облради.

Новости Днепра про Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко позбавиться мандата депутата облради: що відомо

Михайло Лисенко написав заяву, аби добровільно скласти свої повноваження як обласного депутата. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

В облраді збираються дати позитивну відповідь та дозволити Лисенку скласти мандат. Заяву невдовзі розгляне постійна комісія ДОР з питань регламенту. На найближчій сесії документ буде винесено на голосування, сповістив Лукашук. 

Наразі з 120 можливих депутатів у облраді працює 118. З відставкою Лисенка, їх залишиться 117. Проте, за словами Лукашука, цієї кількості посадовців достатньо, аби ухвалювати рішення, адже для голосування треба 61 голос.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Лисенка звільнили з посади заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова та директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Звільнення відбулося за згодою сторін.

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Новости Днепра про Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко позбавиться мандата депутата облради: що відомоУкраїнська

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