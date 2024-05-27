Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко позбавиться мандата депутата облради: що відомо

Михайло Лисенко написав заяву, аби добровільно скласти свої повноваження як обласного депутата. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
В облраді збираються дати позитивну відповідь та дозволити Лисенку скласти мандат. Заяву невдовзі розгляне постійна комісія ДОР з питань регламенту. На найближчій сесії документ буде винесено на голосування, сповістив Лукашук.
Наразі з 120 можливих депутатів у облраді працює 118. З відставкою Лисенка, їх залишиться 117. Проте, за словами Лукашука, цієї кількості посадовців достатньо, аби ухвалювати рішення, адже для голосування треба 61 голос.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Лисенка звільнили з посади заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова та директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Звільнення відбулося за згодою сторін.
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