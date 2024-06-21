Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко більше не депутат облради

Михайло Лисенко більше не депутат Дніпропетровської обласної ради.

Під час чергової XX сесії Дніпропетровської обласної ради колишній заступник мера Дніпра Михайло Лисекно склав повноваження депутата обласної ради.

Раніше Лисенко подав заяву з проханням про припинення своїх повноважень обласного депутата. Тоді очільник облради Микола Лукашук зауважив, що це питання має розглянути постійна комісія з питань регламенту, а потім під час найближчої сесії за відставку Лисенка мають проголосувати депутати.

І ось, 21 червня, пройшла чергова сесія облради, під час якої Михайла Лисенка офіційно позбавили мандата.

Тепер зі 120 можливих депутатів у облраді працює 117. Однак цієї кількості посадовців достатньо, аби ухвалювати рішення, адже для голосування треба 61 голос.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Лисенка звільнили з посади заступника міського голови Дніпра Бориса Філатова та директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Звільнення відбулося за згодою сторін.

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