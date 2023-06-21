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  • Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських “Калібрів”

Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських “Калібрів”

Сьогодні 14:02
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Сировину, яку добували на Демурінському ГЗК поставляли виробникам російських крилатих ракет «Калібр», бойових літаків та вертольотів.

Новости Днепра про Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських

Російському олігарху та ексвласнику Демурінського комбінату на Дніпропетровщині оголосили про підозру. Силовики зібрали усі необхідні докази, повідомили в СБУ. 

Мова йде про Михайла Шелкова, який раніше намагався вивести конфісковане майно з комбінату. 

Сировину, а саме рідкісні мінерали з яких виготовляють титан, вивозили до РФ. Потім її використовували під час виробництва крилатих ракет, гелікоптерів КА-52, літаків МіГ-35 та СУ-35. 

За даними слідства, Шелков приховано володів комбінатом ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Фактичне управління підприємством здійснював через радника гендиректора російського монополіста з виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» — одного з найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, – зазначили в СБУ

Після лютого 2023 олігарх спробував передати компанію підконтрольній українській компанії, щоб уникнути санкцій. Проте цю оборудку виявили та наразі 100% майна комбінату належить державі.

Шелкову та його спільнику Федосеєву повідомили про підозру за статтями про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

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