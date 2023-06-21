Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських “Калібрів”

Російському олігарху та ексвласнику Демурінського комбінату на Дніпропетровщині оголосили про підозру. Силовики зібрали усі необхідні докази, повідомили в СБУ.
Мова йде про Михайла Шелкова, який раніше намагався вивести конфісковане майно з комбінату.
Сировину, а саме рідкісні мінерали з яких виготовляють титан, вивозили до РФ. Потім її використовували під час виробництва крилатих ракет, гелікоптерів КА-52, літаків МіГ-35 та СУ-35.
За даними слідства, Шелков приховано володів комбінатом ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Фактичне управління підприємством здійснював через радника гендиректора російського монополіста з виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» — одного з найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, – зазначили в СБУ
Після лютого 2023 олігарх спробував передати компанію підконтрольній українській компанії, щоб уникнути санкцій. Проте цю оборудку виявили та наразі 100% майна комбінату належить державі.
Шелкову та його спільнику Федосеєву повідомили про підозру за статтями про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
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