Ексвійськком із Дніпра з початку війни збагатився на 240 тисяч доларів, – прокуратура

За останні півтора року ексвійськком з Дніпра збагатився на 8,8 мільйона гривень.

Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру начальнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військком підозрюється у незаконному збагаченні на понад 8,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції. Зазначається, що підставою для повідомлення про підозру, у тому числі стали матеріали моніторингу способу життя військкома, здійсненого НАЗК.

Як збагачувався військком з Дніпропетровщини

Встановлено, що батько військкома упродовж 2022-2023 років набув у власність майно на майже вісім мільйонів гривень: дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat, Ford Ranger, Audi А6, Volkswagen ID.6.

Окрім того, батько військкома став засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми, яка у липні 2023 року набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1,15 мільйона гривень.

Також у 2022 році дружина військкома отримала в подарунок від свого батька 65 тисяч доларів США (еквівалент 2,6 мільйона гривень). Сам начальник Дніпропетровського ОТЦК та СП у 2021 році набув у власність дві земельні ділянки та житловий будинок.

Читайте також:

Українська

Автор: