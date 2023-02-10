Екстрені відключення світла: що в Дніпрі з водою та теплом

У Дніпрі поступово повертаються опалення в будинки, де його вимкнули через проблеми зі світлом.

Про це повідомили в міськраді.

Станом на 11:00 відновлено роботу 3 котелень КП “Жилсервіс-Дніпро” у Центральному районі. Вони тимчасово не працювали через віялові відключення ДТЕК. Без опалення були мешканці 37 житлових будинків по просп. Олександра Поля, вул. Полєтаєва та вул. Новосільна.

Наразі теплопостачання в будинках відновлено.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на трубопроводі теплопостачання. Перекрито теплопостачання в житлових будинках за адресою вул. Титова 2, 2а, СШ 89 по вул. Титова, 4. Роботи завершать до кінця дня.

Запущена робота районної котельні по вул. Князя Володимира Великого. Наразі вона працює від генератора.

Запустили підвищувальну насосну станцію (ПНС), відновлений тиск в мережі систем водопостачання за адресами:

просп. Слобожанський, буд. 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33;

просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72;

вул. Батумська, буд. 8-64;

вул. Старочумацька, буд. 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,

вул. Яскрава, буд. 1-41;

вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, буд. 7-13.

Кожем’яки, буд. 1, 3,5,7,9,11,17,19;

просп. Слобожанський, буд. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79,81,83,83а, 85;

Дарницька, буд.4, 7, 9, 11.

Втім, ситуація постійно змінюється, деякі котельні навпаки можуть вимкнути.

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