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Екстрені відключення електрики: де у Дніпрі та області вже немає світла

Сьогодні 10:10
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У Дніпрі та області почалися екстрені відключення світла.
Новости Днепра про Екстрені відключення електрики: де у Дніпрі та області вже немає світла

 

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Через обстріли енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, у Дніпрі та області почнуться екстрені відключення світла.

“Для ліквідації пошкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватиметься відключення електроенергії”, – повідомив він.

Де вже немає світла: 

  • м. Дніпро: р-н ж/м Парус, район Кринички;
  • м. Кам’янське (лівий берег);
  • населені пункти Петриківка, Чаплинка, Шульгівка, Єлизаветівка;
  • населені пункти Царичанського району.
  • м. Верхньодніпровськ (частково), Мішурін Ріг, населені пункти Верхньодніпровського р-ну;
  • м. Першотравенськ, Миколаївка, Дмитрівка, населені пункти Петропавлівського р-ну;
  • м. Новомосковськ (частково),
  • Ігнатівка;
  • м. Павлоград (частково);
  • Бузівка (Магдалинівський район);
  • м. Синельникове з прилеглими населеними пунктами Синельниківського р-ну;
  • Межівський р-н;
  • м. Кривий Ріг;
  • населені пункти у Широківському, Софіївському, П’ятихатському районі;
  • м. Нікополь, населені пункти Нікопольського району;
  • Населені пункти Томаківка, Вишетарасівка, Мар’янівка Апостолівського р-ну.

Коли повернуть світло не уточнюється.

Компанія та місцева влада закликає мешканців Дніпра та Дніпропетровської області обмежити використання електрики, у тому числі бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів. Також людей закликали зарядити телефони та павербанки.

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