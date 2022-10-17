Екстрені відключення електрики: де у Дніпрі та області вже немає світла

У Дніпрі та області почалися екстрені відключення світла.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Через обстріли енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, у Дніпрі та області почнуться екстрені відключення світла.

“Для ліквідації пошкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватиметься відключення електроенергії”, – повідомив він.

Де вже немає світла:

м. Дніпро: р-н ж/м Парус, район Кринички;

м. Кам’янське (лівий берег);

населені пункти Петриківка, Чаплинка, Шульгівка, Єлизаветівка;

населені пункти Царичанського району.

м. Верхньодніпровськ (частково), Мішурін Ріг, населені пункти Верхньодніпровського р-ну;

м. Першотравенськ, Миколаївка, Дмитрівка, населені пункти Петропавлівського р-ну;

м. Новомосковськ (частково),

Ігнатівка;

м. Павлоград (частково);

Бузівка (Магдалинівський район);

м. Синельникове з прилеглими населеними пунктами Синельниківського р-ну;

Межівський р-н;

м. Кривий Ріг;

населені пункти у Широківському, Софіївському, П’ятихатському районі;

м. Нікополь, населені пункти Нікопольського району;

Населені пункти Томаківка, Вишетарасівка, Мар’янівка Апостолівського р-ну.

Коли повернуть світло не уточнюється.

Компанія та місцева влада закликає мешканців Дніпра та Дніпропетровської області обмежити використання електрики, у тому числі бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів. Також людей закликали зарядити телефони та павербанки.

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