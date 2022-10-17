Екстрені відключення електрики: де у Дніпрі та області вже немає світла
Екстрені відключення електрики: де у Дніпрі та області вже немає світла
Сьогодні 10:10
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У Дніпрі та області почалися екстрені відключення світла.
Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
Через обстріли енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, у Дніпрі та області почнуться екстрені відключення світла.
“Для ліквідації пошкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватиметься відключення електроенергії”, – повідомив він.
Де вже немає світла:
м. Дніпро: р-н ж/м Парус, район Кринички;
м. Кам’янське (лівий берег);
населені пункти Петриківка, Чаплинка, Шульгівка, Єлизаветівка;
населені пункти Царичанського району.
м. Верхньодніпровськ (частково), Мішурін Ріг, населені пункти Верхньодніпровського р-ну;
м. Першотравенськ, Миколаївка, Дмитрівка, населені пункти Петропавлівського р-ну;
м. Новомосковськ (частково),
Ігнатівка;
м. Павлоград (частково);
Бузівка (Магдалинівський район);
м. Синельникове з прилеглими населеними пунктами Синельниківського р-ну;
Межівський р-н;
м. Кривий Ріг;
населені пункти у Широківському, Софіївському, П’ятихатському районі;
м. Нікополь, населені пункти Нікопольського району;
Населені пункти Томаківка, Вишетарасівка, Мар’янівка Апостолівського р-ну.
Коли повернуть світло не уточнюється.
Компанія та місцева влада закликає мешканців Дніпра та Дніпропетровської області обмежити використання електрики, у тому числі бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів. Також людей закликали зарядити телефони та павербанки.
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