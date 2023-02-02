Екстрені чи стабілізаційні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключень світла

Тому графіки діють.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначають енергетики.
Нагадаємо, під час стабілізаційних відключень графіки діють. Якщо є потреба, то енергетики вводять екстрені відключення, тоді графіки не діють і світло можуть вимикати у будь-який час.
Раніше ми писали, як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютого.
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