Екстрені чи стабілізаційні: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключень світла

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення світла.

Тому графіки діють.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Подивитися, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна:

тут, якщо вас обслуговує ДТЕК;

тут, якщо вас обслуговує ЦЕК.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначають енергетики.

Нагадаємо, під час стабілізаційних відключень графіки діють. Якщо є потреба, то енергетики вводять екстрені відключення, тоді графіки не діють і світло можуть вимикати у будь-який час.

Раніше ми писали, як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютого.

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