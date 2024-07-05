Експрацівник ДСНС зливав паролі блокпостів на Дніпропетровщині: деталі

Відповідний допис опублікували в офіційному каналі Служби Безпеки.
У публікації СБУ розповіли, що фігурант – 31-річний мешканець Юр’ївського району, працював у місцевому підрозділі ДСНС на початку повномасштабного вторгення.
Також стало відомо, що він шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу військової техніки Сил Оборони.
Контррозвідки СБУ затримали чоловіка у березні 2022 року.
Під час розслідування з’ясувалося, що ДСНСник самостійно вийшов на зв’язок з російськими спецслужбами через прокремлівського блогера Юрія Подоляку, з яким спілкувався у Telegram-каналі.
Після дистанційного вербування ворожий пропагандист виступав у ролі «зв’язкового» між агентом та його куратором – кадровим співробітником фсб, – розповіли в СБУ.
Спілкування проходило через фейковий акаунт в анонімному чаті популярного месенджера.
Під час обшуку у фігуранта вилучили телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
За даними СБУ, а також матеріалами суду, зрадника було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України. Його засудили на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, співробітник ДСНС навесні 2022 року спілкувався зі співробітником російського фсб з Бєлгорода та передавав інформацію задля перетину блокпостів під час комендантської години. Раніше ми писали, що у вироці Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25 червня йдеться про те, що під час суду чоловік заявив, що кримінальне провадження сфальсифіковане.
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