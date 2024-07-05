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Експрацівник ДСНС зливав паролі блокпостів на Дніпропетровщині: деталі

Сьогодні 13:31
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В СБУ доповіли деталі про злочинні дії зрадника, який передавав російській спецслужбі паролі та інструкції для перетину блокпостів, що на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Експрацівник ДСНС зливав паролі блокпостів на Дніпропетровщині: деталі

Відповідний допис опублікували в офіційному каналі Служби Безпеки.

У публікації СБУ розповіли, що фігурант – 31-річний мешканець Юр’ївського району, працював у місцевому підрозділі ДСНС на початку повномасштабного вторгення. 

Також стало відомо, що він шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу військової техніки Сил Оборони. 

Контррозвідки СБУ затримали чоловіка у березні 2022 року.  

Під час розслідування з’ясувалося, що ДСНСник самостійно вийшов на зв’язок з російськими спецслужбами через прокремлівського блогера Юрія Подоляку, з яким спілкувався у Telegram-каналі. 

Після дистанційного вербування ворожий пропагандист виступав у ролі «зв’язкового» між агентом та його куратором – кадровим співробітником фсб, – розповіли в СБУ.

Спілкування проходило через фейковий акаунт в анонімному чаті популярного месенджера. 

Під час обшуку у фігуранта вилучили телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За даними СБУ, а також матеріалами суду, зрадника було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України. Його засудили на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітник ДСНС навесні 2022 року спілкувався зі співробітником російського фсб з Бєлгорода та передавав інформацію задля перетину блокпостів під час комендантської години. Раніше ми писали, що у вироці Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25 червня йдеться про те, що під час суду чоловік заявив, що кримінальне провадження сфальсифіковане. 

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Новости Днепра про Експрацівник ДСНС зливав паролі блокпостів на Дніпропетровщині: деталіУкраїнська Новости Днепра про Експрацівник ДСНС зливав паролі блокпостів на Дніпропетровщині: деталіРусский

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