Експрацівник ДСНС зливав паролі блокпостів на Дніпропетровщині: деталі

В СБУ доповіли деталі про злочинні дії зрадника, який передавав російській спецслужбі паролі та інструкції для перетину блокпостів, що на Дніпропетровщині.

Відповідний допис опублікували в офіційному каналі Служби Безпеки.

У публікації СБУ розповіли, що фігурант – 31-річний мешканець Юр’ївського району, працював у місцевому підрозділі ДСНС на початку повномасштабного вторгення.

Також стало відомо, що він шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу військової техніки Сил Оборони.

Контррозвідки СБУ затримали чоловіка у березні 2022 року.

Під час розслідування з’ясувалося, що ДСНСник самостійно вийшов на зв’язок з російськими спецслужбами через прокремлівського блогера Юрія Подоляку, з яким спілкувався у Telegram-каналі.

Після дистанційного вербування ворожий пропагандист виступав у ролі «зв’язкового» між агентом та його куратором – кадровим співробітником фсб, – розповіли в СБУ.

Спілкування проходило через фейковий акаунт в анонімному чаті популярного месенджера.

Під час обшуку у фігуранта вилучили телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За даними СБУ, а також матеріалами суду, зрадника було визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України. Його засудили на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітник ДСНС навесні 2022 року спілкувався зі співробітником російського фсб з Бєлгорода та передавав інформацію задля перетину блокпостів під час комендантської години. Раніше ми писали, що у вироці Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25 червня йдеться про те, що під час суду чоловік заявив, що кримінальне провадження сфальсифіковане.

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