Експерт спрогнозував, що буде з цінами на овочі в Україні

Ціни на овочі на українському ринку почнуть рости вже навесні 2023 року.

До подорожчання призведуть значні витрати на зберігання та ризики перебоїв з постачанням електроенергії.

Такий прогноз зробив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Можна сказати, що до весни всі овочі борщового набору, крім картоплі, будуть дорожчати, оскільки витрати на зберігання великі, і є ризики через перебої електропостачання – не дуже якісно може зберігатися продукція, – зазначив експерт.

Та наголосив, що дефіциту таких овочів, як картопля та морква, в Україні на сьогодні немає. Проте спостерігається дефіцит цибулі. Це пов’язано з тим, що основні райони її вирощування поки що окуповані.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води: адреси.

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