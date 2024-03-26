Експерт розповів за скільки може долетіти до Дніпра нова російська ракета “Циркон”

Експерти припустили за скільки долітатиме до Дніпра та інших міст "Циркон", яким почали обстрілювати Україну росіяни.

“Циркон” – нова ракета, якою росіяни почали обстрілювати Україну. Військові експерти кажуть, що вперше “Циркон” РФ пустила по Києву під час обстрілу 7 лютого 2024 року.

25 березня під час чергової ракетної атаки на Київ з’явилася інформація, що росіяни знову могли застосувати 3М22 “Циркон”. На щастя, у столиці ракету вдалося вчасно збити. Але навіть її уламки завдали чималої шкоди – зруйновано триповерховий корпус художнього училища.

Іван Киричевський в етері “Радіо Свобода” розповів, за скільки орієнтовно “Циркони” можуть долітати до міст України.

За інформацією росіян, це гіперзвукова ракета. Її точну швидкість наразі підтвердити не можна, однак з Криму до Києва вона дісталася за лічені хвилини. Це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об’єктів.

З окупованого Криму до обласних центрів, зокрема й Дніпра, вона долетить за лічені хвилини. Небезпека цієї зброї полягає в тому, що помітити ракету можна тільки після запуску. Тобто часу сховатися обмаль. Збивати “Циркони” можуть тільки системи Patriot, який в України досі замало.

До Києва “Циркон” долетить за 3,5 хв. У жителів Дніпра ще менше часу сховатися, відстань до обласного центру ракета подолає за 2,5 хвилини. Найменше часу на роздуми у мешканців Одеси – час підльоту з Криму всього 1 хвилина.

Найбільше “пощастило” жителям Львову, туди ракета добереться за 5,3 хв.

Попри те, що росіяни називають “Циркон” точною та гіперзвуковою ракетою, однак аналітики у цьому дуже сумніваються. Безперечно, вона досить швидка, але заявлені дані можуть бути перебільшеними. Є питання і до точності. Оскільки це протикорабельна ракета, то створювалась для ударів по морських цілях. Такі цілі вразити набагато легше, ніж наземні.

Цілком можливо, що “Циркон” досить неточна, як і радянська Х-22, яка наробила немало лиха для жителів України.

Нагадаємо, раніше експерти підрахували за скільки орієнтовно може долетіти до Дніпра російський гіперзвуковий “Кинджал”.

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