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Експерт розповів за скільки може долетіти до Дніпра нова російська ракета “Циркон”

Сьогодні 17:45
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Експерти припустили за скільки долітатиме до Дніпра та інших міст "Циркон", яким почали обстрілювати Україну росіяни.
Новости Днепра про Експерт розповів за скільки може долетіти до Дніпра нова російська ракета

Воронка від ракети, яка влучила в Київський області у лютому 2024

“Циркон” – нова ракета, якою росіяни почали обстрілювати Україну. Військові експерти кажуть, що вперше “Циркон” РФ пустила по Києву під час обстрілу 7 лютого 2024 року. 

25 березня під час чергової ракетної атаки на Київ з’явилася інформація, що росіяни знову могли застосувати 3М22 “Циркон”. На щастя, у столиці ракету вдалося вчасно збити. Але навіть її уламки завдали чималої шкоди – зруйновано триповерховий корпус художнього училища. 

Іван Киричевський в етері “Радіо Свобода” розповів, за скільки орієнтовно “Циркони” можуть долітати до міст України. 

За інформацією росіян, це гіперзвукова ракета. Її точну швидкість наразі підтвердити не можна, однак з Криму до Києва вона дісталася за лічені хвилини. Це протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об’єктів. 

З окупованого Криму до обласних центрів, зокрема й Дніпра, вона долетить за лічені хвилини. Небезпека цієї зброї полягає в тому, що помітити ракету можна тільки після запуску. Тобто часу сховатися обмаль. Збивати “Циркони” можуть тільки системи Patriot, який в України досі замало. 

До Києва “Циркон” долетить за 3,5 хв. У жителів Дніпра ще менше часу сховатися, відстань до обласного центру ракета подолає за 2,5 хвилини. Найменше часу на роздуми у мешканців Одеси – час підльоту з Криму всього 1 хвилина. 

Найбільше “пощастило” жителям Львову, туди ракета добереться за 5,3 хв. 

Попри те, що росіяни називають “Циркон” точною та гіперзвуковою ракетою, однак аналітики у цьому дуже сумніваються. Безперечно, вона досить швидка, але заявлені дані можуть бути перебільшеними. Є питання і до точності. Оскільки це протикорабельна ракета, то створювалась для ударів по морських цілях. Такі цілі вразити набагато легше, ніж наземні.

Цілком можливо, що “Циркон” досить неточна, як і радянська Х-22, яка наробила немало лиха для жителів України. 

Нагадаємо, раніше експерти підрахували за скільки орієнтовно може долетіти до Дніпра російський гіперзвуковий “Кинджал”.

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