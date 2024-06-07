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Екскурсії, концерти і вистави: куди піти на вихідних у Дніпрі

Сьогодні 16:48
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У Дніпрі на вихідних пройдуть цікаві заходи.

Новости Днепра про Екскурсії, концерти і вистави: куди піти на вихідних у Дніпрі

8 та 9 червня дніпрян запрошують на екскурсії, концерти, вистави та відпочити у парках.

Про це повідомили в міській раді.

Заходи у суботу (8 червня):

  • 10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»;
  • 11:00 – музична казка «Хто на світі найхитріший» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 12:00 – лялькова вистава «Кіт у чоботях» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;
  • 10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї;
  • 15:00 – трилер «Метод Грьонхольма» у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!»;
  • 15:00 – Пішохідна екскурсія «Дніпро. Запрошуємо…» – зустріч біля готелю «Україна»;
  • 16:00 – Тваринні інстинкти – трилер на 1 дію у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 17:00 – вистава «Шалена лікарня, або скелетик у шафі»  у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 17:00 –  оперета «Містер Ікс» у Дніпровському академічному театрі опери та балету;
  • 18:00 – концерт FUNK JAZZ у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.

Заходи у неділю (9 червня):

  • 09:00 – Божа Гора і Дорофеївські ставки: піший похід;
  • 11:00 – лялькова вистава «Троє поросяток» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 12:00 – лялькова вистава «Кіт у чоботях» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;
  • 14:00 – квест-екскурсія «Найсмачніший дніпровський лимонад» у Музеї історії Дніпра;
  • 16:00 – комедійний детектив «Барбер-шоу» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 17:00 – вистава «Примадонни» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 17:00 – балет «Кармен і Хозе» у Дніпровському академічному театрі опери та балету;
  • 18:00 – великий концерт, закриття сезону Дніпропетровської філармонії ім. Леоніда Когана – на даху «Менори».

Також цікаві заходи пройдуть і у парках Дніпра.

  • 8 червня:

Велике свято-фестиваль від спілки благодійних фондів у парку ім. Писаржевського. Час: Час: 13:30-19:00.

Звітній коцерт Siluet Dnipro UA у літньому театрі парка ім. Шевченка. Час: 12:00-17:00.

Фестиваль циркового містецтва «PARK DNIPRO FEST” у Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Час: 08:00-20:00.

  • 9 червня:

Звітній коцерт народного ансамбля танця «Радість» у літньому театрі парка ім.Т.Г.Шевченко. Час: 16:00.

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Новости Днепра про Екскурсії, концерти і вистави: куди піти на вихідних у ДніпріУкраїнська

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