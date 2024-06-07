Екскурсії, концерти і вистави: куди піти на вихідних у Дніпрі

У Дніпрі на вихідних пройдуть цікаві заходи.

8 та 9 червня дніпрян запрошують на екскурсії, концерти, вистави та відпочити у парках.

Про це повідомили в міській раді.

Заходи у суботу (8 червня):

10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»;

11:00 – музична казка «Хто на світі найхитріший» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;

12:00 – лялькова вистава «Кіт у чоботях» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;

10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї;

15:00 – трилер «Метод Грьонхольма» у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!»;

15:00 – Пішохідна екскурсія «Дніпро. Запрошуємо…» – зустріч біля готелю «Україна»;

16:00 – Тваринні інстинкти – трилер на 1 дію у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;

17:00 – вистава «Шалена лікарня, або скелетик у шафі» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;

17:00 – оперета «Містер Ікс» у Дніпровському академічному театрі опери та балету;

18:00 – концерт FUNK JAZZ у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.

Заходи у неділю (9 червня):

09:00 – Божа Гора і Дорофеївські ставки: піший похід;

11:00 – лялькова вистава «Троє поросяток» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;

12:00 – лялькова вистава «Кіт у чоботях» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;

14:00 – квест-екскурсія «Найсмачніший дніпровський лимонад» у Музеї історії Дніпра;

16:00 – комедійний детектив «Барбер-шоу» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;

17:00 – вистава «Примадонни» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;

17:00 – балет «Кармен і Хозе» у Дніпровському академічному театрі опери та балету;

18:00 – великий концерт, закриття сезону Дніпропетровської філармонії ім. Леоніда Когана – на даху «Менори».

Також цікаві заходи пройдуть і у парках Дніпра.

8 червня:

Велике свято-фестиваль від спілки благодійних фондів у парку ім. Писаржевського. Час: Час: 13:30-19:00.

Звітній коцерт Siluet Dnipro UA у літньому театрі парка ім. Шевченка. Час: 12:00-17:00.

Фестиваль циркового містецтва «PARK DNIPRO FEST” у Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Час: 08:00-20:00.

9 червня:

Звітній коцерт народного ансамбля танця «Радість» у літньому театрі парка ім.Т.Г.Шевченко. Час: 16:00.

Читайте також:

Українська

Автор: