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Екскурсії, концерти і майстер-класи: куди піти у Дніпрі на вихідних

Сьогодні 16:51
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У Дніпрі мешканців запрошують на цікаві заходи на вихідних.

Новости Днепра про Екскурсії, концерти і майстер-класи: куди піти у Дніпрі на вихідних

У суботу та неділю у місті заплановані екскурсії, вистави, концерти та майстер-класи для дітей у парках.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Субота (15 червня)

  • 10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»;
  • 10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї;
  • 12:00 – лялькова вистава «Казка зустрічей та розтавання» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;
  • 14:00 – майстер-клас «Українська вибійка» у Музеї історії Дніпра;
  • 15:00 – трилер «Метод Грьонхольма» у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!»;
  • 16:00 –  ТАКСИСТ-2 – суперкомедія у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 17:00 – вистава «Скажений день, або весілля Фігаро»  у Дніпровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 17:00 –  опера-легенда Дж. Верді «Аїда» у Дніпровському академічному театрі опери та балету;
  • 18:00 – Симфонічний концерт просто неба у Літньому театрі парка ім. Т. Г. Шевченка.

Неділя (16 червня)

  • 12:00 – дитяча вистава «Морські пригоди Капітана Рінго» у Дніпровському театрі «ДГУ»;
  • 12:00 – лялькова вистава «Казка зустрічей та розтавання» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;
  • 15:00 – пішохідна екскурсія «Мандруй Дніпром. Офіційні міські туристичні маршрути». Старт: Вул. Січеславська Набережна (навпроти готелю «Дніпропетровськ»).Фініш: Оглядовий майданчик у Парку ім. Т. Г. Шевченка;
  • 16:00 –  «ЩОДЕННИК НЕГІДНИКА» — гостра комедія у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 17:00 – вистава «Кохання у стилі бароко» у Дніпровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 17:00 – Вечір французької музики у Дніпровському академічному театрі опери та балету;
  • 18:00 – LATIN MUSIC & BIG BAND у Літньому театрі парка ім. Т. Г. Шевченка.

У парках Дніпра також відбудуться традиційні розваги для дітей:

  • 15 червня: майстер-клас для дітей «Свято вихідного дня» у парку Зелений Гай. Час: 16:00 — 17:00.
  • 15 червня: майстер-клас для дітей у парку Новокодацький. Час: 16:00-17:00.
  • 16 червня: майстер-клас для дітей “Свято вихідного дня” у Сквері Прибережному. Час: 16:00-17:00.

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Новости Днепра про Екскурсії, концерти і майстер-класи: куди піти у Дніпрі на вихіднихУкраїнська Новости Днепра про Екскурсії, концерти і майстер-класи: куди піти у Дніпрі на вихіднихРусский

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