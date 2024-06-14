Екскурсії, концерти і майстер-класи: куди піти у Дніпрі на вихідних

У Дніпрі мешканців запрошують на цікаві заходи на вихідних.

У суботу та неділю у місті заплановані екскурсії, вистави, концерти та майстер-класи для дітей у парках.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Субота (15 червня)

10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»;

10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї;

12:00 – лялькова вистава «Казка зустрічей та розтавання» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;

14:00 – майстер-клас «Українська вибійка» у Музеї історії Дніпра;

15:00 – трилер «Метод Грьонхольма» у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!»;

16:00 – ТАКСИСТ-2 – суперкомедія у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;

17:00 – вистава «Скажений день, або весілля Фігаро» у Дніпровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;

17:00 – опера-легенда Дж. Верді «Аїда» у Дніпровському академічному театрі опери та балету;

18:00 – Симфонічний концерт просто неба у Літньому театрі парка ім. Т. Г. Шевченка.

Неділя (16 червня)

12:00 – дитяча вистава «Морські пригоди Капітана Рінго» у Дніпровському театрі «ДГУ»;

12:00 – лялькова вистава «Казка зустрічей та розтавання» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;

15:00 – пішохідна екскурсія «Мандруй Дніпром. Офіційні міські туристичні маршрути». Старт: Вул. Січеславська Набережна (навпроти готелю «Дніпропетровськ»).Фініш: Оглядовий майданчик у Парку ім. Т. Г. Шевченка;

16:00 – «ЩОДЕННИК НЕГІДНИКА» — гостра комедія у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;

17:00 – вистава «Кохання у стилі бароко» у Дніпровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;

17:00 – Вечір французької музики у Дніпровському академічному театрі опери та балету;

18:00 – LATIN MUSIC & BIG BAND у Літньому театрі парка ім. Т. Г. Шевченка.

У парках Дніпра також відбудуться традиційні розваги для дітей:

15 червня: майстер-клас для дітей «Свято вихідного дня» у парку Зелений Гай. Час: 16:00 — 17:00.

15 червня: майстер-клас для дітей у парку Новокодацький. Час: 16:00-17:00.

16 червня: майстер-клас для дітей “Свято вихідного дня” у Сквері Прибережному. Час: 16:00-17:00.

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