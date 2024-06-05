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Екскурсія та майстер-класи: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

Сьогодні 14:05
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У Дніпрі в суботу, 8 червня, буде працювати Ботанічний сад.

Новости Днепра про Екскурсія та майстер-класи: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

У Ботанічному саду запланували на вихідні різні заходи для мешканців та гостей міста. У суботу там можна буде послухати цікаву екскурсію від директора саду. А для дітей проведуть майстер класи з виготовлення метеликів. Також на любителів квітникарства чекає великий обмін рослин.

Про це повідомили на сторінці Ботанічного саду ДНУ у Facebook.

У суботу, 8 червня, ботсад буде відкритий для відвідувачів з 10:00 до 16:00. Оранжерея та теплиця також працюватиме.

Зараз на території Ботанічного саду ДНУ цвітуть троянди та інші квіти.

Нагадаємо, раніше ми писали, як працюватиме ботанічний сад у Дніпрі в червні.

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Новости Днепра про Екскурсія та майстер-класи: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсадУкраїнська Новости Днепра про Екскурсія та майстер-класи: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсадРусский

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