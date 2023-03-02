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Екс-суддя із Дніпра вимагала 30 тисяч доларів хабаря: яке на неї чекає покарання

Сьогодні 13:44
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Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишній судді Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала хабар 30 тисяч доларів. 

Новости Днепра про Екс-суддя із Дніпра вимагала 30 тисяч доларів хабаря: яке на неї чекає покарання

За даними ГО “Центр протидії корупції”, мова йде про суддю Кіровського райсуду Наталію Овчаренко.

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, – йдеться в повідомленні ВАСКу. 

Таким чином, колишня суддя відбуватиме покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах строком на 3 роки, після того, як вона вийде на волю. Крім цього, у неї мають конфіскувати все майно.

Що передувало?

За даними слідства, судді Кіровського суду Дніпра Овчаренко і Ходасевич, вимагали 30 тисяч доларів винагороди за сприяння у вирішенні справи. Вони отримали частину хабаря в 16 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі. Після цього їх піймали “на гарячому”.
 

Відомо, що вирок отримала інша обвинувачена — лікар однієї з медичних установ Дніпра, яка підробляла медичні документи. Їй призначили чотири роки ув’язнення, втім, її звільнили від покарання, так як сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними “УП“, суддя зловживала впливом та змушувала працівників медгалузі підробляти листки непрацездатності.

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Новости Днепра про Екс-суддя із Дніпра вимагала 30 тисяч доларів хабаря: яке на неї чекає покаранняУкраїнська

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