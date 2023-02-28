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  • Екс-гравця “Дніпра” призначили в.о. головного тренера національної збірної з футболу

Екс-гравця “Дніпра” призначили в.о. головного тренера національної збірної з футболу

Сьогодні 15:16
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Колишній гравець "Дніпра" виконуватиме обов'язки тренера національної збірної з футболу.

Новости Днепра про Екс-гравця

Про це повідомили на сторінці Української асоціації футболу на Facebook.

Руслана Ротаня призначено виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України. Це рішення вже затвердив Виконком Української асоціації футболу на пропозицію Комітету національних збірних команд УАФ.
 
Зазначається, що Ротань буде виконувати обов’язки головного тренера, поки не буде підписана угода з Сергієм Ребровим, з яким зараз веде перемовини адміністрація УАФ. 
 
Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року, – йдеться в повідомленні. 
Нагадаємо, раніше Руслан Ротань став тренером команди УПЛ “Олександрія” та молодіжної збірної з футболу. Контракт з ним продовжили до закінчення Євро-2023, куди потрапила українська молодіжна збірна. Таким чином, він тимчасово працюватиме на “три фронти”. 
 

Для довідки: Руслан Ротань – український футболіст, у один із колишніх гравців ФК “Дніпро”, “Динамо” та збірної України. З 2018 року очолював молодіжну збірну з футболу.

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