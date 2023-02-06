Екс-гравець “Дніпра” відповів на звинувачення іспанських фанатів після фото з портретом Бандери

Роман Зозуля став жертвою образливих вигуків під час матчу Депортіво – Райо Махадаонда у рамках 21 туру Прімери Федерасьйон.

Ця історія тягнеться з 2017 року. Усе через те, що ультраліві фанати “Депортіво” ледь не зірвали мачт, коли вони почали співати гасла про те що український футболіст – неонацист.

Через активну проукраїнську соціальну позицію Романа Зозулі, фотографію із портретом Степана Бандери та підтримку наших Захисників, іспанські вболівальники почали займатися травлею. Після крайнього разу на матчі 21 січня всі чекали на відповідь від футболіста. І ось вона з’явилася.

“Настав час написати про нещодавню ситуацію з фанатами. Читаю коментарі і багато людей чекають, коли я висловлю свою думку з цього приводу. Я спокійно ставлюсь до того, що комусь може подобатися або не подобатися моя професійна діяльність. Я ж не борщ, щоб мене усі любили. Але тут ситуація інша”, – розпочав публікацію футболіст.

Зозуля зізнався, що був впевнений, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало зрозуміло, що Росія – країна-терорист. Але як виявилось, що тих, хто це ще не зрозуміє, є достатньо на цьому світі.

“Чи мене це чіпляє? Так. Не як футболіста, а як громадянина. Шкода, що очі цих людей так і не відкрились. І вони досі впевнені, що в нашій країні не війна, а якась операція. Що люди не гинуть, а всі новини – це постановка і фейк. Я розумію, що все це наслідки кремлівської пропаганди, яка дотепер потужно працює та продовжує інфікувати і роз’їдати їхні мізки. І у мене немає ні бажання, ні сил постійно рефлексувати на такі ситуації”, – підсумував Роман.

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