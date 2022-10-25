Економія! Економія! І ще раз економія: у Дніпрі та області оголосили енергетичну тривогу

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі” та Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Відключення почалися о 9.20. Як довго це триватиме – наразі невідомо.
Енергетики докладають зусиль, щоб відключення кожного клієнта тривало не більше ніж 4 години. Утім, відключення може повторитись протягом доби через 4 години, якщо “Укренерго” не скасує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то повторне відключення може бути з 20.00 до 00.00, – повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Також зазначається, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.
Валентин Резніченко, у свою чергу, закликав мешканців Дніпропетровщини економити.
На Дніпропетровщині знову аварійні відключення електрики. Знесилена російськими ударами енергосистема все ще не справляється з навантаженням. Його потрібно зменшити. Економія! Економія! І ще раз економія! Удома, на роботі. Усюди. Максимально мінімізуйте користування електрикою, щоб мати її завтра, – написав він.
Переглянути графік потенційних відключень можна тут.
Якщо після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4-4,5 годин – стежте за новинами енергетиків на сайті ДТЕК “Дніпровські електромережі” та на їхній сторінці у Facebook.
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