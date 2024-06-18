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Екологи б’ють на сполох через масову загибель сомів у Дніпрі

Сьогодні 12:03
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У Дніпрі зафіксували масову загибель сомів.

Новости Днепра про Екологи б'ють на сполох через масову загибель сомів у Дніпрі

На це звернув увагу дніпровський еколог, кандидат біологічних наук, викладач ДНУ Гончара Вадим Манюк. За його словами біля Дніпрових Порогів спостерігається екологічна катастрофа через масовий замор сомів. 

Еколог зазначив, що біля берега було зафіксовано десятки тушок сомів, які вже почали гнити. Масовий мор відбував на Дніпрі між Олексіївкою та Микільським-на-Дніпрі, що в Дніпровському районі. 

Це триває вже не перший день, але причини загибелі риби досі встановити не вдалося. 

Свідки цієї катастрофи з числа небайдужих місцевих жителів зараз очікують на прибуття представників рибінспекції», – пише Вадим Манюк.

Що цікаво, мруть саме соми, трупів інших риб еколог не бачив. 

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету Роман Новіцький припустив, що соми могли загинути кілька тижнів тому. На це вказує їх стан. 

Знову терміново викликані лаборанти чи то ветлабораторії, чи Держпродспоживслужби під наглядом екологічної служби відберуть проби води (яка вже давно “утекла”), знайдуть перевищення нітратів і малий вміст кисню… І все! Ми чомусь завжди констатуємо факти, але причини ніколи не усуваємо (скиди, розпашки до урізу води), – прокоментував допис вчений.

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Новости Днепра про Екологи б'ють на сполох через масову загибель сомів у ДніпріУкраїнська

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