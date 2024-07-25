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Еколог розповів, чому в Дніпрі масово гине риба

Сьогодні 11:33
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Нещодавно на пляжах Дніпра помітили, що у річці масово гине риба, а вода відійшла на кілька метрів від берега.

Новости Днепра про Еколог розповів, чому в Дніпрі масово гине риба

Річка Дніпро дуже обміліла. Це помітили місцеві мешканці на пляжах Сагайдак, Монастирському та інших. Також біля берега фіксували масову загибель риби.

Еколог Олексій Ангурець зазначає, що на зниження рівня води у Дніпрі впливає тривала спека та регулювання річки греблями. Через штучні водосховища течія у водоймі не може рухатись природно. Це призводить до забруднення річки, внаслідок чого гине риба. Про це повідомляє “Суспільне”.

“Це має значні екологічні наслідки. Нам потрібно стежити за станом річки, фахово оцінювати і розробляти програми з його поліпшення, зменшувати забруднення. Проблемою є очищення госппобутових стоків. Водоканали є одними з найбільших забруднювачів річки Дніпро. Потрібно чітко розуміти причину, чи не було якесь там забруднення, скид”, — сказав Олексій Ангурець.

Еколог додав: Дніпро забезпечує водою 2/3 України. Щоб зберегти найбільшу річку країни, треба оновити системи очищення води у всіх областях, які отримують водопостачання з її ресурсів.

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Новости Днепра про Еколог розповів, чому в Дніпрі масово гине рибаУкраїнська

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