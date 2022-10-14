Екоактивістки у Лондоні облили томатним супом знамениті “Соняшники” Ван Гога

Сталося це в Національній галереї.

Екоактивістки таким чином протестують проти нових ліцензій на нафту та газ, про це пише британське видання Sky News.

Усе сталося 14 жовтня близько 11 години ранку, коли до Національної галереї в Лондоні зайшли дві активістки руху Just Stop Oil. Вони вилили на знамениті соняшники Ван Гога дві банки томатного супу. Після чого вони приклеїли по одній руці до стіни під картиною і запитали у відвідувачів: «Що цінніше — мистецтво чи життя? Це коштує більше за їжу? Чи вартує воно більше, ніж правосуддя?»

«Вас більше турбує захист картини? Чи захист нашої планети та людей? Пальне недоступне для мільйонів голодних і замерзлих сімей. Вони не можуть собі дозволити навіть розігріти банку супу», — додала дівчина.

Зазначається, що таким чином активісти руху Just Stop Oil провели 14-й день демонстрацій, проти нових ліцензій на нафту та газ, які ввів британський уряд.

Зазначимо, що картина ця картина Ван Гога коштує 72 мільйони фунтів стерлінгів. Створена вона була в 1888 році.

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