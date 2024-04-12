Дзюдоїсти з Дніпра вибороли 3 нагороди на кадетському Кубку Європи в Чехії

6 та 7 квітня в місті Тепліце (Чехія) проходив Кубок Європи з дзюдо серед кадетів (спортсмени до 18 років). Участь в змаганнях взяли 583 учасники з 32 країн.
Дзюдоїсти з Дніпра вибороли на Кубку 3 нагороди:
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Зазначається, що Дмитро Лебідь та Олег Фесенко – вихованці Спортивної школи олімпійського резерву №6.
Загалом українська збірна команда стала найсильнішою на Кубку Європи U18 – 12 медалей: 4 золотих, 5 срібних й 3 бронзові.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання.
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