Дзюдоїсти з Дніпра вибороли 3 нагороди на кадетському Кубку Європи в Чехії

Вітаємо!

6 та 7 квітня в місті Тепліце (Чехія) проходив Кубок Європи з дзюдо серед кадетів (спортсмени до 18 років). Участь в змаганнях взяли 583 учасники з 32 країн.

Дзюдоїсти з Дніпра вибороли на Кубку 3 нагороди:

“Золото”- Дмитро Лебідь у вазі -90 кг;

“Срібло”- Олег Фесенко у вазі +90 кг;

“Бронза” – Анна Ткачова у вазі до 70 кг.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Зазначається, що Дмитро Лебідь та Олег Фесенко – вихованці Спортивної школи олімпійського резерву №6.

Загалом українська збірна команда стала найсильнішою на Кубку Європи U18 – 12 медалей: 4 золотих, 5 срібних й 3 бронзові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 8 медалей на чемпіонатах України з фігурного катання.

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