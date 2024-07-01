Дзюдоїсти з Дніпра вибороли 3 медалі на змаганнях Кубка Європи

Дніпряни взяли участь у змаганнях Кубка Європи з дзюдо та вибороли медалі.

Про це повідомили у відділі комунікації НОК України.

Кубок Європи U21 проходив у Словенії. Там дніпровські дзюдоїсти побороли свої суперників та отримали винагороди: дві “бронзи” та одне “золото”.

Бронзову медаль Кубку Європи у вазі -70кг отримала Аліса Віденєєва, завдяки успішно проведеним трьом поєдинкам з чотирьох.

Ще одним бронзовим призером став Олександр Клепінін у вазі -60 кг.

Золоту винагороду Кубка Європи везе у Дніпро Артем Сорочан. Хлопець переміг у всіх п’ятьох проведених сутичках, поборовши суперників з Польщі, Ізраїлю, Косового, США та Сербії. Дніпрянин став чемпіоном у вазі -66кг.

Загалом, Україна виборола 5 золотих, 1 срібну й 6 бронзових нагород та посіла перше місце в медальному заліку серед 34 країн-учасниць, – доповіли у пресслужбі НОК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дзюдоїст з Дніпропетровщини представлятиме Україну на Олімпіаді в Парижі.

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