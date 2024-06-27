Дзюдоїст з Дніпропетровщини представлятиме Україну на Олімпіаді в Парижі

До НОК України надійшло офіційне підтвердження на чотири ліцензії в дзюдо для участі на Олімпіаді. Нашу країну на Іграх-2024 представлять спортсмени: Богдан Ядов (вагова категорія 66кг), Дар’я Білодід (вагова категорія 57кг), Дільшот Халматов (вагова категорія 60кг) та Єлизавета Литвиненко (вагова категорія 78кг).
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