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Дивився 10 хвилин, як він вмирає: житель Павлограда убив незрячого дідуся через 200 гривень

Сьогодні 18:02
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У Павлограді на Дніпропетровщині судили чоловіка, який вбив незрячого дідуся.

Новости Днепра про Дивився 10 хвилин, як він вмирає: житель Павлограда убив незрячого дідуся через 200 гривень

У Павлограді судили чоловіка, який убив незрячого літнього чоловіка у його квартирі.

У матеріалах суду зазначається, що вбивство трапилося у жовтні 2023 року. Обвинувачений прийшов до 85-річного чоловіка з інвалідністю, який жив сам і хотів позичити в нього 200 грн. Його мама раніше допомагала пенсіонеру, тому він був знайомим з дідусем.

Пенсіонер погодився позичити гроші, але коли дідусь попрямував за грошима до кімнати, обвинувачений пішов за ним та щосили вдарив кулаком в обличчя. Падаючи, літній чоловік потягнув його за собою. При падінні з сумки обвинуваченого випав ніж, яким той почав бити потерпілого.

Правоохоронцям обвинувачений не зміг пояснити, для чого він почав бити дідуся. За декілька хвилин пенсіонер почав хрипіти. Чоловік 10 хвилин сидів поруч з ще живим дідусем, але “швидку” не викликав, бо злякався. 

На жаль, від отриманих поранень пенсіонер помер.

Після цього чоловік знайшов у кімнаті ключ від сейфа, відчинив його та забрав звідти гроші та банківські карти, а також прихопив перфоратор, телефон, гаманець в якому були банківські картки та гроші, і пішов до друзів.

Суд ухвалив визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

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Новости Днепра про Дивився 10 хвилин, як він вмирає: житель Павлограда убив незрячого дідуся через 200 гривеньУкраїнська

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