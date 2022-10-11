Дивом вижив: у Кам’янському чоловік упав з 5-го поверху будівлі

У Кам’янському чоловік 30 років впав з 5-го поверху на козирок під’їзду. На місце за 7 хвилин приїхала бригада швидкої.

Про це стало відомо з повідомлення у Facebook.

Інцидент трапився за невідомих обставин.

Бригада медиків прибула на місце виклику. Постраждалий без свідомості після надання екстреної медичної допомоги госпіталізований до лікарні

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