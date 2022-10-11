Дивом вижив: у Кам’янському чоловік упав з 5-го поверху будівлі

Про це стало відомо з повідомлення у Facebook.
Інцидент трапився за невідомих обставин.
Бригада медиків прибула на місце виклику. Постраждалий без свідомості після надання екстреної медичної допомоги госпіталізований до лікарні
Читайте також:
Автор:
На одному з сайтів у мережі з'явилось оголошення про продаж…
Водій знаходиться в реанімації. Гроші потрібні на лікування.
230-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця.…
У вівторок, 11 жовтня, на вулиці Космічній трапилася аварія. Тут…