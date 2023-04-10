Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Чого тільки не знайдеш під час прогулянки містом.

Журналісти Dnepr.info теж натрапили на дуже дивну знахідку.

Так, біля в’їзду на косу гребного каналу на житловому масиві Перемога є покинуті альтанки, де колись було кафе. Хтось приніс туди дитячі іграшки, старі килими та голови від манекенів, розмальовані фломастерами.

Усе це сміття намагалися спалити.

Щось згоріло, а щось ні.

Декілька голів взагалі покотилися в кущі і лежать там цілі й неушкоджені.

Виглядає така знахідка дуже моторошно. Тому, якщо колись будете гуляти там, не лякайтеся!

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