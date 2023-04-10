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  • Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Сьогодні 11:41
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Чого тільки не знайдеш під час прогулянки містом.

Новости Днепра про Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Журналісти Dnepr.info теж натрапили на дуже дивну знахідку.

Так, біля в’їзду на косу гребного каналу на житловому масиві Перемога є покинуті альтанки, де колись було кафе. Хтось приніс туди дитячі іграшки, старі килими та голови від манекенів, розмальовані фломастерами.

Усе це сміття намагалися спалити.

Новости Днепра про Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Новости Днепра про Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Щось згоріло, а щось ні.

Декілька голів взагалі покотилися в кущі і лежать там цілі й неушкоджені.

Новости Днепра про Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Новости Днепра про Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Виглядає така знахідка дуже моторошно. Тому, якщо колись будете гуляти там, не лякайтеся!

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Новости Днепра про Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшкиУкраїнська Новости Днепра про Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшкиРусский

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