Дивна знахідка: у Дніпрі на Перемозі хтось спалив розмальовані голови манекенів та дитячі іграшки

Журналісти Dnepr.info теж натрапили на дуже дивну знахідку.
Так, біля в’їзду на косу гребного каналу на житловому масиві Перемога є покинуті альтанки, де колись було кафе. Хтось приніс туди дитячі іграшки, старі килими та голови від манекенів, розмальовані фломастерами.
Усе це сміття намагалися спалити.
Щось згоріло, а щось ні.
Декілька голів взагалі покотилися в кущі і лежать там цілі й неушкоджені.
Виглядає така знахідка дуже моторошно. Тому, якщо колись будете гуляти там, не лякайтеся!
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі активно наводять порядки поблизу ресторанів McDonald’s
До історичного музею передали унікальні артефакти.
Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів.…
Приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові ремонтні роботи на мережах.…