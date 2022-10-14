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Дивіться під ноги: на Дніпропетровщині помітили рідкісну змію

Сьогодні 17:56
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Ця змія абсолютно безпечна для людини.

Новости Днепра про Дивіться під ноги: на Дніпропетровщині помітили рідкісну змію

У Синельниківському районі Дніпропетровської області помітили рідкісну змійку – мідянку.

Про це написала місцева жителька Тетяна Шарова у Facebook.

Вона додала, що плазун розміром з дощового черв’яка.

Слід зазначити, що мідянка не є отруйною, але вона може вкусити людину, якщо відчує небезпеку. Крім того, ці змійки занесені до Червоної книги України.

Новости Днепра про Дивіться під ноги: на Дніпропетровщині помітили рідкісну змію

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Новости Днепра про Дивіться під ноги: на Дніпропетровщині помітили рідкісну зміюУкраїнська

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