Дивіться під ноги: на Дніпропетровщині помітили рідкісну змію

У Синельниківському районі Дніпропетровської області помітили рідкісну змійку – мідянку.
Про це написала місцева жителька Тетяна Шарова у Facebook.
Вона додала, що плазун розміром з дощового черв’яка.
Слід зазначити, що мідянка не є отруйною, але вона може вкусити людину, якщо відчує небезпеку. Крім того, ці змійки занесені до Червоної книги України.
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