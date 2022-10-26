Дитячі фільми та будівля 1950-х років: як зараз виглядає кінотеатр «Бригантина» у Дніпрі

В одному з парків Дніпра працював кінотеатр «другого» екрану або, як його ще називали: «дитячий кінозал». «Залишки» будівлі збереглися донині. За свою історію кінотеатр встиг побувати і відео-салоном, і нічним клубом.

Кінотеатр «Бригантина» знаходився у парку ім. Глоби. Він є досі. Точніше, в парку стоїть те, що від нього залишилося: будівля без даху, з травою, що проросла в середині, деревами, без вікон дверей і напівзруйнованими стінами.

Відкрили кінотеатр у 1950 році. Спочатку це був літній кінотеатр. Через кілька років будівлю переобладнали і дивитися в ньому кіно стало можливим цілий рік. Залу дали назву «Бригантина», оскільки на той час «морська» тема була дуже популярною в назвах. Якби в парку кінотеатр років на 10 пізніше, йому, швидше за все, дали «космічне» ім’я. Усередині кінотеатр був невеликий, оскільки з дня будівництва конструкція будівлі не змінювалася: великий зал з екраном, будка кіномеханіка, туалети, кілька кімнат для персоналу.

«Бригантина» була кінозалом «другого екрану». У ньому показували фільми за кілька тижнів після демонстрації стрічок в інших кінотеатрах міста. За рік тут встигали продемонструвати в середньому близько 200 фільмів, переважно дитячих, але показували також мистецькі та документальні. Відвідували кінозал майже мільйон людей на рік.

У кінотеатрі був буфет, де можна було випити соку і з’їсти тістечка, а поряд з будівлею стояли тенісні столи для гри.

«Бригантина» пережила 1990-ті, довгий час продовжувала працювати, але репертуар був мізерний, відвідувачів мало і зал «переробили» у відеосалон. З появою в будинках городян відеоприставок, і він перестав функціонувати і в 1996 будівлю було продано. Довгий час тут знаходився нічний клуб «Плотина», а серед ді-джеїв, що грали в ньому, деякий час працював DJ Tapolsky. 2010 року клуб закрили.

Кілька років тому в Дніпрі було порушено питання про реконструкцію кінотеатру «Бригантина», але поки що ні про які роботи не йдеться.

фото: Соколова Л.

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