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  • Дитяча “цікавість”: школярі Дніпра фотографували об’єкти критичної інфраструктури

Дитяча “цікавість”: школярі Дніпра фотографували об’єкти критичної інфраструктури

Сьогодні 12:09
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У Дніпрі діти "з цікавості" фотографували об'єкти критичної інфраструктури.
Новости Днепра про Дитяча

фото ілюстративне

Пройшло уже 11 місяців повномасштабної війни та всі знають, що не треба фотографувати результати прильотів та критичну інфраструктуру. Проте іноді правоохоронці затримують людей, які можуть бути коригувальниками вогню.

Втім, як повідомили в поліції Дніпра, останнім часом почастішали випадки, коли інспектори затримували дітей, які фотографували мости, заводи та стратегічні підприємства. 

Зазначається, що вони це робити з “цікавості”. У поліції просять батьків  нагадати дітям, що це робити заборонено, щоб малеча випадково не стала коригувальником вогню. 

Зазначимо, раніше в ЗМІ з’являлися повідомлення про дітей, які могли допомагати ворогу та коригувати вогонь. Вони фотографували мости, а в їхніх телефонах знайшли підозрілі листування та російські телеграм-канали.

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