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  • Дитя Апокаліпсису: під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО)

Дитя Апокаліпсису: під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО)

Сьогодні 16:07
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У сирійському Алеппо з-під завалів витягнути дитину, яка народилася після землетрусу.

Новости Днепра про Дитя Апокаліпсису: під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО)

У понеділок 6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії стався потужний землетрус. Під завалами будинків загинули тисячі людей. Рятувально-пошукові операції не припиняються.

Вчора під завалами будинку в передмісті сирійського Алеппо жінка народила дитину. Немовля вижило, але його мама від отриманих поранень померла. Загинули також інші члени родини новонародженого.

Сирійські журналісти кажуть, що жінка переїхала до передмістя Алеппо нещодавно. Раніше вона мешкала в місті Дейр-ез-Зора.

Відео від Alalam.

За словами президента Туреччини Ердогана уже відомо про 3 549 загиблих та 22 168 постраждалих. У країні оголосили надзвичайний стан та семиденну жалобу за людьми, чиє життя забрав землетрус.

У Сирії внаслідок землетрусу загинули щонайменше 1600 людей, близько трьох із половиною тисяч поранені, пише Reuters із посиланням на останні дані уряду країни і рятувальників, які працюють на непідконтрольних Дамаску територіях.

Таким чином, станом на зараз загальна кількість загиблих складає більше 5 тисяч людей.

За даними сайту volcanodiscovery.com, який відслідковує сейсмічну активність у світі, за останні 30 годин сталося понад тисячу землетрусів. Останні сильні поштовхи відчували в Туреччині вранці 7 лютого.

Новости Днепра про Дитя Апокаліпсису: під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Дитя Апокаліпсису: під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО)Українська

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