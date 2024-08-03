Димові шашки, підривні пристрої та тисячі набоїв: на Дніпропетровщині у чоловіка виявили арсенал боєприпасів

У Новомосковському районі поліцейські виявили у чоловіка арсенал боєприпасів та посів конопель.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловік у власній оселі зберігав майже 2,5 тисячі набоїв, близько 25 підривних пристроїв та 9 димових шашок.

Також за місцем його проживання на присадибній ділянці поліцейські виявили насадження рослин коноплі.

Під час обшуку на подвір’ї фігуранта у вантажному причепі поліцейські виявили та вилучили боєприпаси та вибухові речовини. Всі речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення експертизи, за результатами якої буде прийнято рішення про пред’явлення чоловіку про підозру, — йдеться у дописі поліції.

Походження боєприпасів та мету зберігання встановлюють правоохоронці.

Триває досудове розслідування.

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