Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Димові шашки, підривні пристрої та тисячі набоїв: на Дніпропетровщині у чоловіка виявили арсенал боєприпасів

Димові шашки, підривні пристрої та тисячі набоїв: на Дніпропетровщині у чоловіка виявили арсенал боєприпасів

Сьогодні 13:25
просмотров

У Новомосковському районі поліцейські виявили у чоловіка арсенал боєприпасів та посів конопель.

Новости Днепра про Димові шашки, підривні пристрої та тисячі набоїв: на Дніпропетровщині у чоловіка виявили арсенал боєприпасів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловік у власній оселі зберігав майже 2,5 тисячі набоїв, близько 25 підривних пристроїв та 9 димових шашок.

Також за місцем його проживання на присадибній ділянці поліцейські виявили насадження рослин коноплі.

Під час обшуку на подвір’ї фігуранта у вантажному причепі поліцейські виявили та вилучили боєприпаси та вибухові речовини. Всі речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення експертизи, за результатами якої буде прийнято рішення про пред’явлення чоловіку про підозру, — йдеться у дописі поліції.

Походження боєприпасів та мету зберігання встановлюють правоохоронці.

Триває досудове розслідування.

Читайте також:

Новости Днепра про Димові шашки, підривні пристрої та тисячі набоїв: на Дніпропетровщині у чоловіка виявили арсенал боєприпасівУкраїнська Новости Днепра про Димові шашки, підривні пристрої та тисячі набоїв: на Дніпропетровщині у чоловіка виявили арсенал боєприпасівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола Приставка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Микола Приставка

    На війні з рф загинув Захисник Микола Приставка.

    У Кривому Розі поліція розшукує 13-річного Руслана Лободу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:01
    У Кривому Розі поліція розшукує 13-річного Руслана Лободу

    Криворізькі поліцейські розшукують 13-річного Руслана Лободу.

    Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Сили ППО вночі знищили у небі над Дніпропетровщиною три ворожі БпЛА

    Сьогодні вночі оборонці неба знищили 3 ворожі БпЛА.

    На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:33
    На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП

    У місті Кривий Ріг сталася смертельна аварія.

    Наверх