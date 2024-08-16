Дим видно за кілометри: за Новомосковськом палає поле (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Дим видно за кілометри: за Новомосковськом палає поле (ВІДЕО)
просмотров
Сегодня 16:34

У Новомосковському районі спалахнула природна пожежа.

Новости Днепра про Дим видно за кілометри: за Новомосковськом палає поле (ВІДЕО)

У Новомосковському районі знову щось сильно горить, повідомляють очевидці. На відео, поширеному в телеграм-каналах, видно білий дим, який виник над полем.  

Місцеві кажуть, що горить сухостій. За попередньою інформацією, вогонь потроху підбирається до житлових будинків. 

На місце вже викликали рятувальників, тож чекаємо на звіт від вогнеборців.

Зауважимо, останніми днями у Дніпропетровській області фіксують значну кількість природних пожеж. ДСНС області повідомляє, що тільки за минулу добу, у регіоні провели 82 виїзди для ліквідації пожеж на відкритих територіях.

Загасили 64 займання сухої рослинності та 18 пожеж, де осередком вогню було сміття. Загальна площа знищених полум’ям екосистем склала понад 54 га.

Читайте також:

Новости Днепра про Дим видно за кілометри: за Новомосковськом палає поле (ВІДЕО)Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Гужова переправа та трамвайні рейки: незвичайні факти про міст на Монастирський острів у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сегодня 17:18
    Гужова переправа та трамвайні рейки: незвичайні факти про міст на Монастирський острів у Дніпрі

    До початку повномасштабного вторгнення цей міст хотіли реконструювати, оскільки він…

    У Дніпрі в “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:43
    У Дніпрі в “кварталі мурахоїдів” з’явилися нові жителі (ФОТО)

    У Дніпрі стає більше мурахоїдів.

    На Дніпропетровщині затримали нелегала з Азербайджану
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:28
    На Дніпропетровщині затримали нелегала з Азербайджану

    У Кривому Розі затримали нелегала з Азербайджану.

    Немає на жодній карті: як виглядає таємний крихітний острівець біля Гаванської у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:48
    Немає на жодній карті: як виглядає таємний крихітний острівець біля Гаванської у Дніпрі

    На Дніпрі в межах міста є багато невеликих островів. Колись…