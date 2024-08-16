Дим видно за кілометри: за Новомосковськом палає поле (ВІДЕО)

У Новомосковському районі спалахнула природна пожежа.

У Новомосковському районі знову щось сильно горить, повідомляють очевидці. На відео, поширеному в телеграм-каналах, видно білий дим, який виник над полем.

Місцеві кажуть, що горить сухостій. За попередньою інформацією, вогонь потроху підбирається до житлових будинків.

На місце вже викликали рятувальників, тож чекаємо на звіт від вогнеборців.

Зауважимо, останніми днями у Дніпропетровській області фіксують значну кількість природних пожеж. ДСНС області повідомляє, що тільки за минулу добу, у регіоні провели 82 виїзди для ліквідації пожеж на відкритих територіях.

Загасили 64 займання сухої рослинності та 18 пожеж, де осередком вогню було сміття. Загальна площа знищених полум’ям екосистем склала понад 54 га.

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