Двоє військових збирали боєприпаси у зоні бойових дій та продавали їх на Дніпропетровщині

Два військовослужбовці збирали боєприпаси та привозили на Дніпропетровщину для їх подальшого продажу.

Про це йдеться у публікації на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідством було встановлено, що технік роти та сержант з матеріального забезпечення військової частини шукали та збирали залишки боєприпасів в різних районах проведення активних бойових дій. Після цього привозили знайдені боєприпаси на територію Дніпропетровщини та продавали їх.

Правоохоронці провели оперативну закупку та затримали правопорушників.

Було вилучено майже 12 тисяч патронів, а також імітаційні засоби в сумі 23 800 доларів.

Чоловікам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами за попередньою змовою групою осіб).

Спрямовано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Проводиться ряд експертиз.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі три ділки облаштували власні заклади казино в орендованих приміщеннях.

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