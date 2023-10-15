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  • Двоє співробітників ФК “Кривбас” відмовились повертатися в Україну після виїзду до Швеції

Двоє співробітників ФК “Кривбас” відмовились повертатися в Україну після виїзду до Швеції

Сьогодні 17:06
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Двоє співробітників жіночого ФК "Кривбас" відмовились повертатися в Україну після виїзного матчу у Швеції.

Новости Днепра про Двоє співробітників ФК

За інформацією Youtube-каналу KDK, мова йде про SMM-фахівця Романа Лопатіна та фотографа Романа Медведєв.

Клуб звернувся до поліції та прикордонної служби, щоб розв’язати це питання.

Журналісти кажуть, що на наступні виїзди у Лізі Чемпіонів “Кривбас” може залишитися взагалі без фотографа.

Нещодавно гравець юнацької команди “Шахтаря” Олександр Роспутько також зник після матчу з “Антверпеном” в Юнацькій лізі УЄФА.

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