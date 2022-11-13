Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:45
просмотров

Окупанти без зупинок обстрілюють Дніпропетовщину.

Валентин Резніченко повідомив про ситуацію в області на ранок 13 листопада.

Нажаль, від вогню окупантів усю ніч знову потерпала Нікопольщина. 

Армія росії скерувала обстріли на Нікопольську і Маргунецьку громади, вони запустили майже 40 вбивчих снарядів. Внаслідок атак поранені дві жінки – 26 та 82 років, вони ушиталені в стані середньої тяжкості.

Також у місті пошкоджені 40 багатоповрхових та приватних будинків, господарські споруди, газогони, лінії електропередач, коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

Решта області пережила ніч спокійно й без обстрілів. На ранок все спокійно.

Новости Днепра про Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

#image_title

Новости Днепра про Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

#image_title

Новости Днепра про Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Прості правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань
    новини України
    07.11.2022 15:32
    Прості правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань

    Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!

    Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    06.11.2022 09:01
    Від вечора до самого ранку: окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину

    Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив про ситуацію на Дніпропетровщині станом…

    “Триває бойова робота ППО”, – Лукашук прокоментував вибухи на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    03.11.2022 22:54
    “Триває бойова робота ППО”, – Лукашук прокоментував вибухи на Дніпропетровщині

    За попередніми даними, працює ППО.

    Чехія допоможе відновити Дніпропетровщину після війни
    Новини Дніпра
    01.11.2022 10:33
    Чехія допоможе відновити Дніпропетровщину після війни

    Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна готова взяти участь…

    Наверх