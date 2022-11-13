Двоє поранених і десятки понівечених будинків: як пройшла ніч на Дніпропетровщині

Валентин Резніченко повідомив про ситуацію в області на ранок 13 листопада.
Нажаль, від вогню окупантів усю ніч знову потерпала Нікопольщина.
Армія росії скерувала обстріли на Нікопольську і Маргунецьку громади, вони запустили майже 40 вбивчих снарядів. Внаслідок атак поранені дві жінки – 26 та 82 років, вони ушиталені в стані середньої тяжкості.
Також у місті пошкоджені 40 багатоповрхових та приватних будинків, господарські споруди, газогони, лінії електропередач, коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.
Решта області пережила ніч спокійно й без обстрілів. На ранок все спокійно.Елизавета Бельмас
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