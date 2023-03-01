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Двоє мешканців Дніпропетровщини намагалися втекти річкою до Румунії

Сьогодні 11:07
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На кордоні з Румунією та Угорщиною затримали плавців-відчайдухів.

Новости Днепра про Двоє мешканців Дніпропетровщини намагалися втекти річкою до Румунії

Про це розповіли в пресслужбі ДПСУ. 

За словами прикордонників, 26 лютого вони затримали 5 чоловіків, які намагалися втекти до Румунії. Окрім паспортів та коштів, вони прихопили з собою гідрокостюми та рятувальні жилети. Серед них було два мешканця Дніпропетровщини. 

За планом, вони мали перепливти на румунський берег річки Тиса. Не зупинила їх ні низька температура води, ні те, що тут раніше гинули люди, намагаючись зробити те саме. 

Втім, втілити в план в життя не вдалося, відчайдухів зупинили прикордонники. 

Ще двох плавців затримали на кордоні з Угорщиною. Вони намагалися перетнути річку на гумовому човні. Зустріч із прикордонниками не входила у плани правопорушників, проте саме вони зруйнували плани веслувальників.

Загалом впродовж минулого тижня прикордонники Мукачівського загону припинили більше 30 спроб порушення держрубежу, у результаті чого затримали 44 порушників кордону.

Новости Днепра про Двоє мешканців Дніпропетровщини намагалися втекти річкою до Румунії

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Новости Днепра про Двоє мешканців Дніпропетровщини намагалися втекти річкою до РумуніїУкраїнська

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