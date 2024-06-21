Двоє мешканців Дніпропетровщини хотіли на надувному матраці потрапити до Молдови

Двоє мешканців області заплатили 4500 доларів, аби потрапити за кордон. Через мессенджер вони за вказівками приїхали до одного з населених пунктів. Там їх зустрів мешканець Могилів-Подільського. Після цього 30-річний водій намагався польовими дорогами доставити їх до берега Дністра та за допомогою надувного матрацу переправити до Молдови.
Як повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, прикордонники зупинили автомобіль, в якому перебували водій та чоловіки призовного віку з Дніпропетровщини. Таким чином вони завадили їм потрапити за кордон.
Стосовно них склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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