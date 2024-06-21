Двоє мешканців Дніпропетровщини хотіли на надувному матраці потрапити до Молдови

Прикордонники зірвали “матрацний рейс” мешканців Дніпропетровщини до Молдови.

Двоє мешканців області заплатили 4500 доларів, аби потрапити за кордон. Через мессенджер вони за вказівками приїхали до одного з населених пунктів. Там їх зустрів мешканець Могилів-Подільського. Після цього 30-річний водій намагався польовими дорогами доставити їх до берега Дністра та за допомогою надувного матрацу переправити до Молдови.

Як повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, прикордонники зупинили автомобіль, в якому перебували водій та чоловіки призовного віку з Дніпропетровщини. Таким чином вони завадили їм потрапити за кордон.

Стосовно них склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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