Двоє людей не виходять на зв’язок: у Дніпрі кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 9

У Дніпрі зростає кількість постраждалих через ракетний удар.

Кількість постраждалих через ракетний удар по будинку в Дніпрі зросла до 9. Серед них 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння. Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – середні.

Такі оновлені дані повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Двоє людей не виходять на зв’язок. Триває рятувальна операція.

У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. В одному з під’їздів потрощеного будинку сталося повторне займання.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що влучання було в житлову багатоповерхівку в середмісті Дніпра.

Зараз наше завдання якнайшвидше розібрати завали. Техніки та людей достатньо. Комунальники, міськсвітло, профільні фахівці — усі працюють. Інформацію постраждалих чекаємо від ДСНС та військової адміністрації, – прокоментував Філатов.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: