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  • Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого Рогу

Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого Рогу

Сьогодні 08:00
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У лікарні Вінницької області 7 листопада помер нацгвардієць з Кривого Рогу Руслан Білий.

Новости Днепра про Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого Рогу

Чоловік отримав важкі поранення 4 листопада  Херсонській області. Руслана доправили до Вінницької обласної лікарні з уламковими пораненнями черевної порожнини. За життя бійця боролися лікарі, але на жаль, не змогли його врятувати. 

З 2014 року Руслан працював на шахті «Тернівська» спочатку машиністом бурової установки, а потім майстром гірничо-капітальних робіт шахтобудівельного управління. 

Чоловік отримав важкі поранення 4 листопада  Херсонській області. Руслана доправили до Вінницької обласної лікарні з уламковими пораненнями черевної порожнини. За життя бійця боролися лікарі, але на жаль, не змогли його врятувати. 

З 2014 року Руслан працював на шахті «Тернівська» спочатку машиністом бурової установки, а потім майстром гірничо-капітальних робіт шахтобудівельного управління. 

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Новости Днепра про Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого РогуРусский

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