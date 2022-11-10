Двоє дітей залишились без батька: у боях за Україну загинув нацгвардієць з Кривого Рогу

У лікарні Вінницької області 7 листопада помер нацгвардієць з Кривого Рогу Руслан Білий.

Чоловік отримав важкі поранення 4 листопада Херсонській області. Руслана доправили до Вінницької обласної лікарні з уламковими пораненнями черевної порожнини. За життя бійця боролися лікарі, але на жаль, не змогли його врятувати.

З 2014 року Руслан працював на шахті «Тернівська» спочатку машиністом бурової установки, а потім майстром гірничо-капітальних робіт шахтобудівельного управління.

Чоловік отримав важкі поранення 4 листопада Херсонській області. Руслана доправили до Вінницької обласної лікарні з уламковими пораненнями черевної порожнини. За життя бійця боролися лікарі, але на жаль, не змогли його врятувати.

З 2014 року Руслан працював на шахті «Тернівська» спочатку машиністом бурової установки, а потім майстром гірничо-капітальних робіт шахтобудівельного управління.

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