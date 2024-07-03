Двоє блогерів з Дніпра та області стали найкращими в Україні: про кого йде мова

Блогери із Дніпра отримали нагороди в український премії для інфлюенсерів.

У Києві відбулася премія Blogger Awards 2024, під час якої нагородами відзначили найкращих блогерів країни. Голосування близько місяця відбувалося на сайті івент-агенції Influence Company. Користувачі обирали переможців у 26 номінаціях.

Церемонія відбулася на честь пам’яті брата організатора премії Тетяни Савицької, який загинув на фронті за Україну. У рамках заходу також провели благодійний аукціон, де представили унікальні лоти, зокрема – прапор України за підписом Валерія Залужного та вишиванку Himars. Під час церемонії вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень, який буде передано на допомогу бригаді брата Тетяни Савицької.

Переможцями стали двоє блогерів родом з Дніпропетровщини. Це Дар’я Пазюк – Баба Даша (@_baba_dasha), яка народилася у Новомосковську, але деякий час живе в Дніпрі. А також уродженець Кам’янського – Вадим Бжезинський, більш відомий, як Пава (@pava_vb) – учасник одного із сезонів шоу “Майстер шеф”

Дар’я отримала нагороду в номінації – Блогер бізнес-мама 2024. Вона стала відома завдяки своїм комедійним відеоскетчам, а згодом відкрила власні магазини, де продає косметику та одяг. А Вадим став Найкращим food-блогером. У своєму блозі ексучасник кулінарного шоу, а також шеф-кухар одного із ресторанів, розповідає рецепти або робить огляди на вірусні страви.

Серед інших переможців:

Блогер України 2024 – Дмитро Варварук (@dima_varvaruk)

ТОП-блогер України 2024 – Корячка (@korya4ka)

Influencer України 2024 – Анастасія Стадник (@n.stadnyk)

ТОП-інфлюєнсер України 2024 – Кенді Суперстар (@candy__superstar)

Найвпливовіший блогер року 2024 – Олександр Волошин (@voloshyn_xx)

Найбільший блогер Тік-ток у 2024 році – Яна Дога (@yanadogaa)

Кращий фітнес-блог 2024 року – Анастасія Умка (@nastyaumka)

Інста-мама України 2024 – Валерія Юрченко (@valeria__yurchenko)

Інста-тато України 2024 – Лесик Друк (@lessyk)

Блогер бізнес-мама 2024 – Баба Даша (@_baba_dasha)

Кращий блогер-прорив 2024 року – Галина Полудневіч (@poludnevicg)

Краща сімейна пара блогерів 2024 року – Оксана та Сергій Школа

Кращий артист-блогер – співачка SKYLERR (@skylerr_official)

Кращий жіночий блог – Оксана Ісак (@oksana.isak)

Кращий чоловічий блог – Галин Андрій (@galinandriy)

Кращий стильний блогер – Аннушка (@suda4ka)

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