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  • Двоє блогерів з Дніпра та області стали найкращими в Україні: про кого йде мова

Двоє блогерів з Дніпра та області стали найкращими в Україні: про кого йде мова

Сьогодні 18:25
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Блогери із Дніпра отримали нагороди в український премії для інфлюенсерів.

Новости Днепра про Двоє блогерів з Дніпра та області стали найкращими в Україні: про кого йде мова

У Києві відбулася премія Blogger Awards 2024, під час якої нагородами відзначили найкращих блогерів країни. Голосування близько місяця відбувалося на сайті івент-агенції Influence Company. Користувачі обирали переможців у 26 номінаціях.

Церемонія відбулася на честь пам’яті брата організатора премії Тетяни Савицької, який загинув на фронті за Україну. У рамках заходу також провели благодійний аукціон, де представили унікальні лоти, зокрема – прапор України за підписом Валерія Залужного та вишиванку Himars. Під час церемонії вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень, який буде передано на допомогу бригаді брата Тетяни Савицької. 

Переможцями стали двоє блогерів родом з Дніпропетровщини. Це Дар’я Пазюк – Баба Даша (@_baba_dasha), яка народилася у Новомосковську, але деякий час живе в Дніпрі. А також уродженець Кам’янського – Вадим Бжезинський, більш відомий, як Пава (@pava_vb) – учасник одного із сезонів шоу “Майстер шеф”

Дар’я отримала нагороду в номінації – Блогер бізнес-мама 2024. Вона стала відома завдяки своїм комедійним відеоскетчам, а згодом відкрила власні магазини, де продає косметику та одяг. А Вадим став Найкращим food-блогером. У своєму блозі ексучасник кулінарного шоу, а також шеф-кухар одного із ресторанів, розповідає рецепти або робить огляди на вірусні страви. 

Серед інших переможців:

  • Блогер України 2024 – Дмитро Варварук (@dima_varvaruk)
  • ТОП-блогер України 2024 – Корячка (@korya4ka)
  • Influencer України 2024 – Анастасія Стадник (@n.stadnyk)
  • ТОП-інфлюєнсер України 2024 – Кенді Суперстар (@candy__superstar)
  • Найвпливовіший блогер року 2024 – Олександр Волошин (@voloshyn_xx)
  • Найбільший блогер Тік-ток у 2024 році – Яна Дога (@yanadogaa)
  • Кращий фітнес-блог 2024 року – Анастасія Умка (@nastyaumka)
  • Інста-мама України 2024 – Валерія Юрченко (@valeria__yurchenko)
  • Інста-тато України 2024 – Лесик Друк (@lessyk)
  • Блогер бізнес-мама 2024 – Баба Даша (@_baba_dasha)
  • Кращий блогер-прорив 2024 року – Галина Полудневіч (@poludnevicg)
  • Краща сімейна пара блогерів 2024 року – Оксана та Сергій Школа
  • Кращий артист-блогер – співачка SKYLERR (@skylerr_official)
  • Кращий жіночий блог – Оксана Ісак (@oksana.isak)
  • Кращий чоловічий блог – Галин Андрій (@galinandriy)
  • Кращий стильний блогер – Аннушка (@suda4ka) 

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Новости Днепра про Двоє блогерів з Дніпра та області стали найкращими в Україні: про кого йде моваУкраїнська

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