Двоє блогерів з Дніпра та області стали найкращими в Україні: про кого йде мова

У Києві відбулася премія Blogger Awards 2024, під час якої нагородами відзначили найкращих блогерів країни. Голосування близько місяця відбувалося на сайті івент-агенції Influence Company. Користувачі обирали переможців у 26 номінаціях.
Церемонія відбулася на честь пам’яті брата організатора премії Тетяни Савицької, який загинув на фронті за Україну. У рамках заходу також провели благодійний аукціон, де представили унікальні лоти, зокрема – прапор України за підписом Валерія Залужного та вишиванку Himars. Під час церемонії вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень, який буде передано на допомогу бригаді брата Тетяни Савицької.
Переможцями стали двоє блогерів родом з Дніпропетровщини. Це Дар’я Пазюк – Баба Даша (@_baba_dasha), яка народилася у Новомосковську, але деякий час живе в Дніпрі. А також уродженець Кам’янського – Вадим Бжезинський, більш відомий, як Пава (@pava_vb) – учасник одного із сезонів шоу “Майстер шеф”
Дар’я отримала нагороду в номінації – Блогер бізнес-мама 2024. Вона стала відома завдяки своїм комедійним відеоскетчам, а згодом відкрила власні магазини, де продає косметику та одяг. А Вадим став Найкращим food-блогером. У своєму блозі ексучасник кулінарного шоу, а також шеф-кухар одного із ресторанів, розповідає рецепти або робить огляди на вірусні страви.
Серед інших переможців:
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі вкотре зросла кількість постраждалих через ранковий ракетний удар.
Торговельний центр у Дніпрі, який постраждав через ракетний удар, скоро…
У Дніпрі активно будуються нові будинки, але водночас у будинках,…
Гості готелю «Дніпропетровськ» у центрі міста показали, як виглядає один…